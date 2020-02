F1, svelata la Mercedes W11. Hamilton: “Obiettivo migliorare ancora”

F1 presentata la Mercedes W11 di Hamilton e Bottas

F1 Mercedes W11 Hamilton | La Mercedes ha svelato la nuova W11, la monoposto per il Mondiale di Formula 1 2020. Il team campione del mondo ha diffuso on line le immagini della vettura con la quale proverà a difendere il titolo piloti e costruttori. Al volante Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. I due piloti scenderanno in pista in giornata a Silverstone per effettuare i primi giri. Lo scorso lunedì la Mercedes aveva svelato la nuova livrea. “E’ un’evoluzione ma non una rivoluzione. Sicuramente abbiamo ottimizzato l’intero pacchetto, cercando di capire dove migliorare. Abbiamo provato a migliorare le debolezze della scorsa stagione. E’ un ulteriore passo fatto nella giusta direzione”. Così Toto Wolff, team principal della Mercedes. “La paura di perdere è uno stimolo? E’ più dolorosa la sconfitta che la gioia della vittoria, forse è questo il motivo per cui abbiamo vinto tanto”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Il rinnovo di Hamilton? Ci conosciamo da tantissimo tempo, ci rispettiamo. Conosciamo il suo valore, sappiamo perfettamente qual è la posizione in cui siamo. Non ci piace – ha aggiunto – fare queste discussioni in pubblico, siamo amici. Siamo uniti, ci sarà modo e tempo di farlo”

Mercedes 2020, la parole dei piloti

“E’ sempre un momento speciale quando prendi confidenza con la nuova macchina, con il team. C’è aria di novità, è il risultato di un lavoro importate, fatto su tanti piccoli dettagli che proveranno a migliorare le prestazioni dell’anno scorso”. Così Lewis Hamilton, nel giorno in cui la Mercedes ha svelato la monoposto per il 2020. L’inglese campione del mondo in carica va a caccia del settimo titolo: “Ogni anno il mio obiettivo è migliorare, fare uno step in avanti, cercare di trovare nuove motivazioni avendo lo stesso approccio”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Ho un grandissimo team che mi supporta, è una fortuna lavorare con loro. E’ un privilegio fare parte della Mercedes e spero di continuare ad aiutarlo a vincere anche in futuro”.

“Lewis vorrà vincere il Mondiale come sempre, io devo concentrarmi sul mio lavoro. L’anno scorso ho migliorato le mie debolezze, ho capito tante cose sulla macchina, sono molto più fiducioso, ho lavorato bene e anche quest’anno potrò alzare il mio livello continuando ad imparare”. Così Valtteri Bottas nel giorno della presentazione della Mercedes per la stagione 2020, che lo vedrà ancora una volta correre al fianco di Hamilton, campione del mondo in carica. “Ci sarà amore tra me e questa macchina. E’ bellissima”, ha spiegato il pilota finlandese. “E’ sempre un giorno esaltante avere le prime sensazioni con la nuova macchina, cercare di capire tutto il pacchetto aerodinamico e come funziona il sistema ingegneristico. E’ una bella stagione quella che ci aspetta, speriamo di fare delle belle cose”, ha aggiunto.