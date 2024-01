FA Cup: Arsenal-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Diversi assenti in casa Arsenal, Arteta farà a meno di Tomiyasu, Elneny, Partey, Timber e Vieira. Il tecnico dei Gunners si affida a Saliba e Gabriel centrali di difesa, sostenuti da White e all’ex Spezia Kiwior sulle fasce. In mezzo al campo il solito trio composto da Ødegaard, Rice e Havertz. In avanti il tridente con Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Resta in dubbio la presenza di Zinchenko. Tra i pali c’è Ramsdale.

Tanti assenti anche in casa Liverpool. Klopp arriva alla gara senza Salah, Endo, Doak, Tsimikas, Thiago Alcantara, Bajcetic, Robertson, Matip e Szoboszlai. L’allenatore tedesco opta per la linea difensiva a quattro con, al centro, Konate e Van Dijk, supportati da Alexander-Arnold e Gomez sulle corsie laterali. Mediana con Jones, Mac Allister e Gravenberch. Reparto offensivo in mano a Jota, Gakpo e Luis Diaz.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.