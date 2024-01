FA Cup: Arsenal-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Super sfida nel Terzo turno di FA Cup: all’Emirates, ospite dell’Arsenal, arriva il Liverpool, capolista della Premier League. Esordio stagionale nella competizione per entrambe: da una parte i Gunners, fuori al Quarto turno della scorsa edizione contro il Manchester City, poi vincitore del trofeo, dall’altra i Reds, fermi anch’essi al medesimo turno contro il Brighton, successivamente semifinalista. L’ultima sfida tra i due club, risalente al 23 dicembre, è terminata 1-1. Il match, in programma domenica alle 17.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz. All. Klopp.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.