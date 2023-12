Liverpool-Newcastle, probabili formazioni e dove vederla

Liverpool, capolista, ospita il Newcastle, nella sfida valida per la ventesima giornata di Premier League. Reds, primi, momentaneamente a pari con l’Aston Villa di Unai Emery (con una partita in più), hanno superato il Burnley nell’ultima uscita. Diversa la condizione dei Magpies, noni, sconfitti nelle ultime due gare dal Luton Town e dal Nottingham Forest. La gara d’andata, disputata ad agosto, è terminata 1-2 per la formazione di Klopp. Il match, in programma lunedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Star, Botman, Burn; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.