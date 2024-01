FA Cup: Tottenham-Burnley, le ultimissime sulle formazioni

Tottenham in campo nel terzo turno di FA Cup contro il Burnley. Postecoglou in campo con il 4-3-3. Difesa affidata a Royal e Davies centrali, con Porro e Udogie sulle corsie laterali. In mediana spazio a Skipp, Bentancur e Lo Celso. In avanti, ai lati di Richarlison, dentro Kulusevski e Johnson.

Le probabili formazioni:

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer, Taylor; Gudmundsson, Ramsey, Brownhill, Odobert; Amdouni, Foster. All. Kompany.