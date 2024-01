FA Cup: Tottenham-Burnley, probabili formazioni e dove vederla

Terzo turno di FA Cup: il Tottenham di Postecoglou ospita il Burnley. Esordio annuale nella competizione per entrambe: gli Spurs nella passata stagione si sono fermati agli ottavi di finale, perdendo per 1-0 contro lo Sheffield United; diversamente, il Burnley, superato con un netto 6-0 dal Manchester City, è arrivato fino ai quarti di finale. Il match, in programma venerdì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Emerson, Dier, Davies, Udogie; Skipp, Hojbjerg, Lo Celso; Kulusevski, Richarlison, Gil. All. Postecoglou.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Roberts, O’Shea, Delcroix, Taylor; Gudmundsson, Ramsey, Brownhill, Redmond; Amdouni, Rodriguez. All. Kompany.