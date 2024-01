Calciomercato Napoli, concorrenza al Tottenham per Dragusin | ADL tenta il sorpasso

Il Napoli sta cercando di accelerare il mercato nella prima parte di questa sessione invernale. Aurelio De Laurentiis ha annunciato almeno tre acquisti cioè un difensore centrale, un vice di Di Lorenzo e uno o due centrocampisti per sostituire Elmas.

Il primo acquisto del Napoli e il piano per Dragusin

Pasquale Mazzocchi svolgerà oggi le visite mediche e coronerà il suo sogno di trasferirsi nella squadra della sua città. Ieri il Napoli ha aumentato l’offerta e ha raggiunto un accordo con la Salernitana per circa 3 milioni. Il contratto è di tre anni e mezzo, fino al giugno 2027. Inoltre, il Napoli sta cercando di prevedere la concorrenza del Tottenham per Dragusin e di capire se c’è, effettivamente, un margine di arrivo per il difensore classe 2002. La squadra partenopea può arrivare al calciatore inserendo come contropartita Leo Ostigard oppure Alessandro Zanoli. In alternativa, c’è il giovane 2003 dello Sparta Praga Martin Vitik, tra i preferiti del settore scouting.