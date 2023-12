Giovanni Fabbian sta pian piano meritando la conferma in campo dopo l’esperienza fatta alla Reggina. Il centrocampista ex Inter vuole dare il massimo, a cominciare dalla sfida con la Roma.

Fabbian: “Contro la Roma dobbiamo prepararla nel migliore dei modi”

“La prossima gara con la Roma cercheremo di prepararla nel migliore dei modi e faremo di tutto per giocare come sappiamo fare. Sono contento delle due gare da titolare, ma anche quando non gioco sono sempre pronto a subentrare dalla panchina per aiutare la squadra, non si sa mai quando capita l’occasione e quindi bisogna essere pronti a tutto”.