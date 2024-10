Fanna: “Totti? Ha tutte le caratteristiche per ricominciare, ma non l’ha inventato lui il cucchiaio”

Intervenuto al “Green Carpet, il gran galà del Pianeta”, condotto da Bussoletti su Radio Roma Sound nella rubrica “Rosso Diretto”, l’ex calciatore di Inter, Juventus ed Hellas Verona, Pietro Fanna, ha trattato diversi argomenti, tra cui il possibile ritorno al calcio di Francesco Totti.

Fanna: “Anche a me è venuta nostalgia ma..”

Sul ritorno di Francesco Totti in Serie A: “Lui ha tutte le caratteristiche giuste per ricominciare ma io gli auguro di no. Tu credi ancora di essere parte del calcio ma la verità è che devi accettare l’età. Anche a me è venuta un po’ di nostalgia ma poi ho capito che questo è un calcio più muscolare che tecnico e anche Totti lo soffrirebbe un po’ in campo.”

Sulla partenità der cucchiaio: “Er cucchiaio non l’ha inventato Francesco Totti. In Italia e nel mondo l’ha inventato molto prima Nanu Galderisi! Se non ci credete, guardatevi i due gol che ha fatto contro la Stelle Rossa nel 1983 in Coppa Uefa nella partita che abbiamo vinto 3 a 2. Neanche in Brasile fanno reti così.”

Sulla caduta dei capelli e Antonio Conte: “Come ho vissuto la calvizie ai miei tempi e cosa penso della soluzione scelta da Antonio Conte? Bravo, hai fatto una bella domanda! Ammetto che non è stato facile perdere i capelli a ventidue anni, ero l’unico famoso in Serie A in quegli anni. Però l’ho affrontato con serenità, non ho mai voluto mettermi in testa qualcosa di strano anche se Cesare Ragazzi a quei tempi ha fatto la corte. Non si va mai contro natura!”