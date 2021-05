Fantacalcio, consigli 38esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 38esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Ultima chiamata, stavolta non si può più sbagliare. Dentro o fuori per realizzare il sogno di vincere il Fantacalcio o per aggiudicarsi uno dei premi in palio previsti dalla stragrande maggioranza delle leghe.

Non sarà semplice però fare le scelte giuste. Molte squadre sono già in vacanza, altre si giocano una stagione intera (Milan, Napoli e Juventus in particolar modo) e anche l’aspetto motivazionale può giocare un ruolo determinate ai fini del risultato finale della propria sfida al Fantacalcio.

Bisognerà essere abili a fare il giusto mix e a schierare sia chi giocherà con grinta e cattiveria, sia chi in virtù della tranquillità di non avere più obiettivi potrebbe stupire. A tal proposito, ecco la formazione che propone sportpaper.it con tanto di riserve intercambiabili.

TOP UNDICI (4-3-3): Meret, Danilo, De Vrij, Yoshida, Gosens, Calhanoglu, Mkhitaryan, Canndreva, Cristiano Ronaldo, Immobile, Osimhen.

Panchina top

Portieri: Sirigu, Cragno, Audero, Handanovic (Radu), Consigli.

Difensori: Di Lorenzo, Di Marco, G.Ferrari, T.Hernandez, Skriniar.

Centrocampisti: Verdi, Lazzari, Locatelli, Chiesa, Jankto.

Attaccanti: Vlahovic, Borja Mayoral, Berardi, Nzola, Belotti.

Fantacalcio: la flop undici della 38esima giornata di Serie A

Per poter evitare di sbagliare è bene ponderare anche chi è meglio non schierare in vista della 38esima ed ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Massima attenzione a chi non ha più nulla da chiedere. Sulla carta potrebbe essere svogliato e demotivato.

Al contempo però alcune compagini da quando hanno conosciuto il loro verdetto (sia nel bene che nel male) si sono lasciate andare a prestazioni importanti, quasi inimmaginabili. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio chi è meglio non inserire nella propria fantaformazione.

FLOP UNDICI (4-3-3): Sepe, Laurini, Soumaoro, Luperto, Igor, Tameze, Schiattarella, Bennacer, El Shaarawy, Okaka, Cornelius.

Panchina flop



Portieri: Perin (Paleari), Cordaz, Terraciano, Musso, Zoet.

Difensori: Erlic, Bruno Peres, Tomori, Masiello, Gunter.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Poli, Ilic, Brugman, De Roon.

Attaccanti: Muriqi, Improta, Destro, Palacio, Boga.