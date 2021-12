Fantacalcio, i consigli per la diciannovesima giornata di A

Al via la 19a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Udinese-Salernitana

L’Udinese rigenerata dalla cura Cioffi attende alla Dacia Arena il fanalino di coda della A, la Salernitana di Colantuono, ancora scossa dalla debacle interna contro l’Inter per 0-5. Per i padroni di casa nessuna assenza rilevante e probabile conferma in blocco dell’undici capace di sbancare Cagliari con un perentorio 0-4. I campani invece sono reduci da cinque sconfitte consecutive, ed il tecnico romano potrebbe mischiare nuovamente le carte, ma la pochezza della rosa ed i problemi societari non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi salernitani. Beto e Deulofeu, quest’ultimo in grande spolvero nella recente trasferta in Sardegna, vanno schierati senza dubbio, e lo stesso vale per il portiere Silvestri vista l’inconsistenza dell’attacco avversario. La sorpresa potrebbe arrivare dalle fasce, vero tallone d’achille della Salernitana, ed ecco perché schierare Udogie e Molina ci sembra una buona mossa. Ribery è il totem a cui si aggrappano gli ospiti, e l’unico su cui si può eventualmente scommettere.

Consigliati: Beto, Deulofeu, Silvestri

Sconsigliati: Bogdan, Fiorillo, Gyomber

Scommesse: Molina, Ribery, Udogie

Squalificati: nessuno





Genoa-Udinese

Ultima sfida prima della sosta invernale per il grifone di Shevchenko, che attende una grande mano dal mercato ma nel frattempo dovrà fare di necessità virtù. Sarà difficile però per i liguri far punti contro un’Atalanta vogliosa di riscatto dopo la brutta batosta interna subita contro la Roma, e per l’occasione Gasperini dovrebbe rispolverare Malinovsky e Pasalic a sostegno di Zapata, e puntare su di loro ci sembra buona cosa, mentre forse meglio aspettare prima di ridare fiducia a Demiral e Palomino, apparsi svagati nelle ultime uscite e che dovranno vedersela contro Destro, a cui Sheva si aggrappa per tentare di fare lo sgambetto ai bergamaschi. La sorpresa potrebbe essere il rilancio di Zappacosta al posto di un abulico Hateboer, mentre Sturaro Masiello e Biraschi sono tra quelli più in difficoltà nei padroni di casa. Meglio non schierarli.

Consigliati: Malinovsky, Pasalic, Zapata

Sconsigliati: Demiral, Masiello, Palomino

Scommesse: Destro, Piccoli, Zappacosta

Squalificati: nessuno





Juventus-Cagliari

Occasione d’oro per avvicinare la zona Champions League per la Juventus di Allegri, che ospita un Cagliari in crisi nera e reduce dall’umiliante sconfitta interna per 0-4 contro l’Udinese. Il tecnico livornese dovrebbe confermare il tandem Morata-Kean, impossibile non schierarli. Allo stesso modo il portiere Szczesny merita la conferma, visti i tanti clean sheet degli ultimi mesi, difficile non si ripeta contro l’abulica squadra di Mazzarri, con Joao Pedro unico vero pericolo dei sardi. Occhio agli inserimenti di McKennie, può essere un’arma letale contro un Cagliari spesso statico, così come la velocità di Cuadrado. Nel Cagliari non convocati Godin e Caceres, principali imputati della figuraccia di sabato e probabili partenti a gennaio, ma i loro sostituti Carboni e Ceppitelli non sembrano molto più affidabili.

Consigliati: Kean, Morata, Szczesny

Sconsigliati: Carboni, Ceppitelli, Cragno

Scommesse: Cuadrado, Joao Pedro, McKennie

Squalificati: Marin



Sassuolo-Bologna

Derby emiliano quello che andrà in scena mercoledì alle 16.30, con il Sassuolo di Dionisi in ottima forma che attende il Bologna di Mihajlovic, che al contrario dei neroverdi vive un momento non facile come testimoniano le ultime tre sconfitte consecutive. Intoccabile Scamacca tra i padroni di casa, così come Berardi, mentre Sinisa si affida come sempre ad Arnautovic per tornare al gol. La squadra di Dionisi segna almeno 2 gol a partita da ben 6 match di fila, ed ecco allora che il portiere ospite Skorupski ci sembra giusto sconsigliarlo, così come l’esperto Medel che non sembra avere il fisico giusto per contrastare Scamacca. La sorpresa? Traorè nel Sassuolo e Hickey tra gli ospiti, con Frattesi altro punto fermo visto il suo feeling con il gol.

Consigliati: Arnautovic, Berardi, Scamacca

Sconsigliati: Medel, Skorupski, Toljan

Scommesse: Frattesi, Hickey, Traorè

Squalificati: nessuno





Venezia-Lazio

Il Venezia di Zanetti, capace di strappare un buon pari sul campo della Samp nell’ultimo turno, attende la Lazio di Sarri, rinfrancata dal successo casalingo contro il Genoa ma che non sembra ancora del tutto tornata ai livelli degli ultimi anni. Zanetti potrebbe rilanciare Henry (eroe di Marassi) dall’inizio, con l’inamovibile Aramu a suo supporto. Nei biancocelesti invece permane il dubbio Immobile, se non dovesse farcela conferma per Felipe Anderson come suo sostituto. Pedro non si tocca, e merita fiducia anche Luis Alberto, che potrebbe partire nuovamente dalla panchina ma non è detto sia un male. Tra i lagunari è pronto a riprendersi il posto da titolare il mediano Vacca, ma meglio accantonarlo, così come il portiere Romero. Mentre nella Lazio ancora non convince Lazzari, apparso non al suo meglio.

Consigliati: Aramu, Immobile, Pedro

Sconsigliati: Lazzari, Romero, Vacca

Scommesse: Felipe Anderson, Henry, Basic

Squalificati: nessuno





Inter-Torino

L’Inter campione d’inverno vuole chiudere il 2021 in bellezza, confermando la magnifica forma recente, ma il Torino di Juric ha dimostrato di essere squadra ostica, ed è pronta a vender cara la pelle. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Barella, ma riavrà Skriniar, ragion per cui non sarà semplice per Sanabria e Brekalo andare in gol contro quella che è una delle difese migliori del torneo. In attacco ritorna la coppia Dzeko-Martinez, e loro due insieme ad un Calhanoglu in grande spolvero sono i punti fermi della nostra fantaformazione. La scommessa può essere Dumfries, visto che il suo dirimpettaio Vojvoda non ha mai convinto del tutto, oltre ad un redivivo Sanchez pronto a sparigliare le carte subentrando a partita in corso. Nel Toro invece i pericoli numero uno possono essere Pobega e Praet, pronti a beneficiare dell’assenza di Barella.

Consigliati: Dzeko, Handanovic, Martinez

Sconsigliati: Gagliardini, Sanabria, Vojvoda

Scommesse: Dumfries, Pobega, Sanchez

Squalificati: Barella



Roma-Sampdoria

La Roma di Mourinho vuole chiudere bene l’anno e dare continuità alla roboante impresa di Bergamo, e per questo il tecnico portoghese sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici capace di espugnare il campo dell’Atalanta, con il bomber Abraham pronto a ripetersi così come Zaniolo: entrambi meritano fiducia. Gli ospiti hanno invece ancora l’amaro in bocca per la mancata vittoria contro il Venezia, sfumata nel finale, ma possono consolarsi con la ritrovata vena balistica di Gabbiadini, che vuole continuare a gonfiare la rete. Lui e Candreva saranno le armi principali a disposizione di D’Aversa, ed anche se la trasferta è difficile ci sembra giusto scommettere su di loro, mentre tra i capitolini occhio a Smalling, in gol nelle ultime due partite. Non c’è due senza tre? L’inglese di sicuro ci spera. Meglio accantonare invece il terzino giallorosso Vina, opposto a Candreva, ed il portiere doriano Audero, troppo altalenante finora.

Consigliati: Abraham, Gabbiadini Zaniolo

Sconsigliati: Audero, Colley, Vina

Scommesse: Candreva, Karsdorp, Smalling

Squalificati: nessuno





Verona-Fiorentina

Il Verona di Tudor attende una delle squadre più in forma del campionato, la Fiorentina di Italiano, capace di rimontare due gol al Sassuolo nell’ultimo turno e di portare a casa un risultato positivo anche dopo esser rimasta in dieci uomini. Il tecnico croato si affida al suo bomber Simeone, desideroso di mettersi in mostra contro la sua ex squadra, così come Italiano punta tutto sul capocannoniere Vlahovic: entrambi sono intoccabili per ogni fantallenatore. Grossa emergenza difesa per i veneti, pronti a rilanciare Cetin e Sutalo per sopperire ad infortuni e squalifiche, ed ecco dunque che anche Gonzalez potrebbe approfittarne per tornare al gol visto che i due sopracitati non hanno mai convinto quando impiegati, così come nei viola Terzic rileverà Biraghi ma dovrà vedersela contro un Faraoni molto temibile e pronto a far festa. Ilic e Saponara le possibili mosse a sorpresa dei due tecnici.

Consigliati: Gonzalez, Simeone, Vlahovic

Sconsigliati: Cetin, Sutalo, Terzic

Scommesse: Faraoni, Ilic, Saponara

Squalificati: Biraghi, Ceccherini, Magnani





Empoli-Milan

La rivelazione Empoli di Andreazzoli attende un Milan in crisi nera, sconfitto e arrabbiato dopo le polemiche della sfida contro il Napoli. I rossoneri appaiono in grave difficoltà, e per questo la trasferta di Empoli potrebbe rivelarsi fatale, contro un avversario senza pensieri e sulle ali dell’entusiasmo. L’ex Cutrone, e soprattutto Pinamonti, sono pronti a fare lo sgambetto agli uomini di Pioli, che recupera solo Theo Hernandez dall’infermeria. Possibile l’impiego di Bajrami sin dall’inizio tra i toscani, potrebbe essere una buona sorpresa. Nei rossoneri intoccabile il totem Ibra, mentre potrebbe partire dalla panchina lo spento Diaz, che sembra in totale involuzione. La scommessa potrebbe essere il rilancio di Saelemaekers, tra i pochi a salvarsi nella sconfitta contro i partenopei.

Consigliati: Cutrone, Ibrahimovic, Pinamonti

Sconsigliati: Diaz, Krunic, T. Hernandez

Scommesse: Bajrami, Henderson, Saelemaekers

Squalificati: nessuno





Napoli-Spezia

I partenopei sono rinfrancati dal successo corsaro di San Siro contro il Milan e vogliono approfittare del fattore campo per continuare ad inseguire il sogno scudetto, pronti a far di un solo boccone del poco convincente Spezia targato Thiago Motta, in piena lotta salvezza e a rischio esonero. Spalletti potrebbe confermare la formazione che ha battuto i rossoneri, con il solo rientro di Mario Rui sulla sinistra, anche se in attacco non è da escludere che Mertens riprenda il suo posto da centravanti soffiandolo a Petagna. Confermatissimo Elmas, e sia lui che Lozano non possono essere lasciati in panchina. Tra i liguri monta il caso Nzola, ai ferri corti con il suo mister e probabile escluso della sfida. Pronta dunque la coppia Gyasi-Manaj, ma non ci sentiamo di dargli fiducia, così come il portiere Provedel, che avrà parecchio da fare. Le scommesse? Malcuit e Juan Jesus, ottimi contro il Milan, potrebbero ripetersi.

Consigliati: Elmas, Lozano, Mertens

Sconsigliati: Gyasi, Manaj, Provedel

Scommesse: Jesus, Malcuit, Petagna

Squalificati: nessuno