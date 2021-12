Fantacalcio, i consigli per la diciottesima giornata di A

Al via la 18a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Lazio-Genoa

I biancocelesti di Sarri cercano il riscatto dopo la debacle di Sassuolo, e l’impegno sulla carta è uno dei più abbordabili, contro il modesto Genoa di Shevchenko, reduce dalla prima vittoria della sua gestione (in coppa Italia contro la Salernitana). Sarà però molto dura per i ragazzi del tecnico ucraino ripetersi, nonostante il recupero di Destro, che guiderà l’attacco genoano. Nella Lazio piccolo dubbio Immobile (problemi gastrointestinali) ma non sembra insormontabile, mentre è a forte rischio Pedro, insidiato da Felipe Anderson. Consigliamo di puntare sul tridente laziale, oltre che su Milinkovic Savic. Il portiere Strakosha dovrebbe dormire sonni tranquilli, con il solo Destro unico spauracchio rossoblu.

Consigliati: Immobile, Strakosha, Zaccagni

Sconsigliati: Badelj, Masiello, Sturaro

Scommesse: Destro, Felipe Anderson,

Squalificati: nessuno





Salernitana-Inter

Una Salernitana con tanti problemi, sia in campo che fuori, attende la capolista Inter, in gran forma e intenzionata a sfruttare la sfida Milan-Napoli per allungare il proprio vantaggio. Tanti dubbi per Colantuono, che dovrebbe affidarsi al tandem Ribery-Bonazzoli, quest’ultimo in ballottaggio con Simy. Nerazzurri praticamente al completo, con il solo Correa indisponibile, e la coppia Lautaro-Dzeko pronta a rimpolpare il proprio bottino: loro e Calhanoglu sono gli intoccabili di ogni fantallenatore. I bonus a sorpresa potrebbero arrivare da Perisic e Dumfries, viste le difficoltà delle difesa campana sulle fasce.

Consigliati: Calhanoglu, Dzeko, L.Martinez

Sconsigliati: Belec, Gagliolo, Ranieri

Scommesse: Dumfries, Perisic, Ribery

Squalificati: nessuno





Atalanta-Roma

La Dea di Gasperini vuole continuare ad inseguire il sogno scudetto, e per farlo dovrà battere la Roma di Mourinho, reduce dalla vittoria casalinga contro lo Spezia ma apparsa ancora lontana dalla forma migliore. Pasalic e Zapata sono i punti fermi dell’attacco nerazzurro, con Malinovski ed Ilicic a giocarsi l’altro posto del tridente: considerando le difficoltà difensive dei giallorossi potrebbe essere una partita molto soddisfacente per loro. Nella Roma possibile la conferma del duo Abraham-Mayoral, ma non ci sentiamo di consigliarli. Le scommesse? Miranchuk e Zaniolo, in una partita molto fisica la loro freschezza atletica partendo dalla panchina potrebbe fare la differenza.

Consigliati: Malinovski, Pasalic, Zapata

Sconsigliati: Ibanez, Rui Patricio, Vina

Scommesse: Hateboer, Miranchuk, Zaniolo

Squalificati: Afena-Gyan





Bologna-Juventus

Sfida interessante quella delle 18 di sabato, con il Bologna di Mihajlovic che attende la Juventus di Allegri. I ragazzi di Sinisa vogliono riscattarsi dalle due sconfitte consecutive da cui sono reduci, ma allo stesso tempo i bianconeri vogliono dimenticare il mezzo passo falso di Venezia e tornare alla vittoria. Si preannuncia dunque una sfida molto equilibrata, e probabilmente non così ricca di gol, ecco perché non ci sentiamo di consigliare né Arnautovic né Morata, che dovranno battagliare parecchio con i difensori avversari, mentre potrebbero dare più soddisfazione gli esterni come Barrow e Cuadrado. Occhio anche a Locatelli, che da troppo tempo non regala più bonus, è ora di tornare a farlo.

Consigliati: Barrow, Bonucci, Cuadrado

Sconsigliati: Arnautovic, Morata, Soriano

Scommesse: Locatelli, Svanberg, Theate

Squalificati: nessuno





Cagliari-Udinese

La sfida del sabato sera vede di fronte il Cagliari di Mazzarri, alla disperata ricerca di punti salvezza, e l’Udinese del neo tecnico Cioffi, che per poco non ha battuto il Milan al suo esordio in panchina. I padroni di casa non possono assolutamente fallire, ma dovranno fare molta attenzione contro i friulani apparsi rivitalizzati dal cambio tecnico. Joao Pedro e Beto sono gli intoccabili di questa partita, e anche Nandez merita fiducia, visto che il suo dirimpettaio sarà Udogie, mai del tutto convincente sinora. Cragno invece non vive un gran momento, meglio accantonarlo. La sorpresa potrebbe essere Pavoletti, da subentrato ha spesso fatto bene.



Consigliati: Beto, Joao Pedro, Nandez

Sconsigliati: Carboni, Cragno, Udogie

Scommesse: Arslan, Bellanova, Pavoletti

Squalificati: Success





Fiorentina-Sassuolo

Il lunch match di domenica è un interessantissimo Fiorentina-Sassuolo, scontro tra due delle compagini più in forma del momento. Entrambe si presentano a questo appuntamento praticamente al completo, e ci aspettiamo una sfida ricca di gol. Nella viola i punti fermi sono ovviamente il capocannoniere Vlahovic e l’esperto Callejon, apparso in buona forma. Dall’altra parte il pericolo numero uno si chiama Berardi, e per questo occhio a Biraghi, che potrebbe patire le sue sgroppate. Per Scamacca sarà dura smarcarsi dalla marcatura aggressiva di Quarta, mentre Frattesi negli ospiti e l’ex Duncan tra i padroni di casa potrebbero essere i bomber a sorpresa con i loro inserimenti.



Consigliati: Berardi, Callejon, Vlahovic

Sconsigliati: Biraghi, Consigli, Scamacca

Scommesse: Duncan, Frattesi, Raspadori

Squalificati: Ayhan





Spezia-Empoli

L’unica partita pomeridiana di domenica è lo scontro salvezza tra Spezia ed Empoli, con i liguri che hanno un disperato bisogno di punti, mentre i toscani sono la vera sorpresa di questo girone d’andata, a soli due lunghezze dalla zona Europa. Thiago Motta, contestato in settimana dopo la debacle casalinga in Coppa Italia contro il Lecce, si affida al rientrante Nzola che potrebbe agire in coppia con Manaj, mentre Andreazzoli dovrebbe riproporre il tandem offensivo Cutrone Pinamonti con cui ha sbancato Napoli. Impossibile non dare fiducia a Nzola e Pinamonti, mentre Manaj ancora non convince. Kovalenko e Bajrami i centrocampisti che potrebbero regalare bonus, Bourabia e Stulac quelli con maggiori probabilità di malus.



Consigliati: Cutrone, Nzola, Pinamonti

Sconsigliati: Bourabia, Manaj, Stulac

Scommesse: Bajrami, Kovalenko, Maggiore

Squalificati: nessuno





Sampdoria-Venezia

La Sampdoria di D’Aversa, rinfrancata dalla vittoria nel derby, attende il Venezia di Zanetti, capace di impattare sul pari contro la Juventus nell’ultimo turno. Candreva e Gabbiadini sono gli uomini più in forma tra i blucerchiati, e vanno schierati senza alcun dubbio, così come Aramu tra i lagunari. Ampadu ed Adrien Silva sono troppo aggressivi e per loro il giallo è sempre nell’aria, meglio non metterli, mentre la velocità di Johnsen tra gli ospiti e la ritrovata verve balistica di Caputo tra i padroni di casa potrebbero essere le scommesse.



Consigliati: Aramu, Candreva, Gabbiadini

Sconsigliati: A.Silva, Ampadu, Romero

Scommesse: Caputo, Johnsen, Thorsby

Squalificati: nessuno





Torino-Verona

Juric contro il suo recente passato, così potremmo riassumere la sfida tra Torino e Verona di domenica. I granata hanno dimostrato di essere squadra molto tosta e coriacea tra le mura amiche, ma il Verona di Tudor è una compagine molto pericolosa dal punto di vista offensivo e farà di tutto per dare un dispiacere al suo ex allenatore. Probabile conferma della coppia Pjaca-Sanabria tra i padroni di casa, ed entrambi meritano fiducia, mentre Simeone è l’intoccabile tra gli ospiti. Casale e Magnani non hanno convinto contro l’Atalanta, potrebbero soffire anche la fisicità del toro, per cui meglio lasciarli in panchina, così come lo svagato Rodriguez tra i granata. Rientra Barak tra i gialloblu, potrebbe creare scompiglio, così come Caprari, mentre gli inserimenti di Pobega potrebbero essere mortiferi per i veneti.



Consigliati: Pjaca, Sanabria, Simeone

Sconsigliati: Casale, Magnani, Rodriguez

Scommesse: Barak, Caprari, Pobega

Squalificati: nessuno





Milan-Napoli

Sfida scudetto tra i gli uomini di Pioli e quelli di Spalletti, entrambi alle prese con varie assenze che potrebbero risultare letali. Soprattutto i padroni di casa si ritrovano con l’attacco dimezzato dagli infortuni, e si affideranno ancora una volta al totem Ibra, intoccabile anche per i fantallenatori. Negli ospiti Mertens e Politano sono i principali arcieri di Spalletti e meritano fiducia. Sconsigliamo invece sia Diaz che Insigne, mai convincenti nelle ultime uscite, così come uno svagato Theo Hernandez. Le sorprese? Messias e Lozano, e occhio anche a Tonali, tra i pochi a salvarsi nella brutta prova offerta dai rossoneri ad Udine.



Consigliati: Ibrahimovic, Mertens, Politano

Sconsigliati: Diaz, Hernandez, Insigne

Scommesse: Lozano, Messias, Tonali

Squalificati: nessuno