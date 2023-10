Finite ieri le gare internazionali, si riparte subito da questo pomeriggio con l’ottavo turno di campionato cui seguirà una settimana di pausa per consentire di scendere in campo alle squadre nazionali.

Campionato a tutto gas prima della “sosta”

La prima gara della giornata vedrà di scena l’Udinese sul campo dell’Empoli per quello che si annuncia come un vero e proprio scontro salvezza.

Tra i friulani non possiamo lasciare fuori il talentuoso Samardzic, protagonista di un inizio torneo di grande rilevanza a dispetto del momento difficile della sua squadra. Molto deludente nell’ultima uscita Success per il quale puntiamo ad un pronto riscatto. Nei padroni di casa fiducia al “vecchio” Caputo, che non ha certamente dimenticato come si segna, e naturalmente a Baldanzi in grado con la sua fantasia di accendere le speranze di permanenza in A della formazione toscana. Per tentare la sorpresa puntate su Bijol e Bastoni.

Dopo la sbornia iniziale il Lecce è tornato sulla terra ed incrocerà la strada del Sassuolo, sorprendentemente sconfitto in casa dal Monza dopo le vittorie con Juventus e Inter. Giallorossi pronti a tentare il tutto per tutto con Strefezza, quest’anno meno brillante, e la punta di diamante Krstovic, mentre nella formazione emiliana oltre a Berardi fari puntati su Laurientè. Sorprese: Toljan e Gallo.

Dopo il poker della scorsa settimana non sarà possibile lasciare fuori Lautaro Martinez ma una bella quantità di fiches stavolta la punteremmo sul compagno di reparto Thuram. Altre pedine da considerare Dimarco, Barella e Dumfries. Nel Bologna Orsolini merita la conferma; al suo fianco riproponiamo le candidature di Zirkzee, Ferguson e Beukema.

Nel derby della Mole occhio all’infermeria in casa Juve; al netto delle possibili defezioni diciamo Chiesa, Milik e l’ex Bremer tra i bianconeri, mentre nel Toro puntiamo su Zapata, Vlasic e Lazaro. Viste le difficoltà offensive della squadra di Juric considerate ancor la possibilità di schierare Szczesny.

Bella sfida a Marassi tra Genoa e Milan. Nei padroni di casa conferme per Retegui e Gudmunsson più la sorpresa Dragusin. Tra i meneghini ovviamente Leao e Giroud, cui aggiungiamo Tomori, non nuovo ad exploit sotto porta e Reijnders, fin qui uno dei più positivi ma ancora a secco in termine di bonus da tre punti.

In MONZA-SALERNITANA diamo ancora fiducia a Colombo che si è appena sbloccato, affiancato da Ciurria e Colpani. Possibile sorpresa Gomez appena arrivato. Nei granata campani puntiamo sul ritorno al gol di Dia e alla voglia di rivalsa di Mazzocchi reduce da un periodo difficile. Di Gregorio può essere una buona scelta per la vostra porta.

Per FROSINONE-VERONA puntiamo su Cheddira e Mazzitelli, senza dimenticare Soule, nella squadra gialloblù, con Ngonge e Duda nella formazione di Baroni. Sorprese:Terracciano e Oyono.

Domenica pomeriggio all’Olimpico si affronteranno due squadre reduci dalle Coppe, quindi rimane complicato prevedere le mosse dei due allenatori: salvo turnover particolari comunque ci affidiamo alla voglia di riscatto di Immobile (se supererà il provino pre gara), al solito Luis Alberto e alla novità Guendouzi per quanto riguarda la Lazio mentre tra i neroazzurri indichiamo Lookman, De Ketelaere e Zappacosta, già decisivo nella scorsa stagione. Nomi a sorpresa: Marusic, Scamacca, la cui presenza è però ancora in dubbio, e Castellanos qualora il capitano biancoceleste dovesse dare forfait.

Alle 18 la Roma andrà a far visita al Cagliari, ultimo in classifica e disperatamente alla ricerca di un risultato positivo. Per i sardi insistiamo su Luvumbo anche se non è al meglio della condizione, sull’usato sicuro Petagna e sul terzino Augello. Tra i giallorossi oltre ai soliti noti (Dybala – Lukaku), puntiamo su Paredes e Mancini.

In serata il Napoli campione d’Italia ospiterà l’ambiziosa Fiorentina di Italiano. Tra gli azzurri si fanno preferire ovviamente Osimhen e Kvaratskhelia, ai quali affianchiamo Lindstrom, in attesa del primo acuto, e Zielinski, ormai promosso a primo rigorista della squadra. Tra i gigliati non possiamo fare a meno dell’uomo più in forma, Bonaventura, e diamo ancora chances a Nzola e Nico Gonzalez (turnover permettendo). Scommesse: Natan e Kayode. Occhio ai portieri perché potrebbero essere molto sollecitati in una gara che si annuncia ricca di reti e occasioni.