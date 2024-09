Fenerbahce-Union Saint Gilloise, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista di Fenerbahce-Union Saint Gilloise, match in programma questa sera alle 18:45 con la squadra di Josè Mourinho che vuole partire subito bene in EL.

Fenerbahce-Union Saint Gilloise, le probabili formazioni:

Fenerbahçe (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Dijku, Kadioglu, Muldur; Kahveci, Yuksek; Under, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. All: Mourinho.

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Mac Allister, Leysen, Machida; Sadiki, Puertas, Castro-Montes, Vanhoutte, Teklab; Ayensa, Rodriguez. All: Pocognoli.