Fenerbahce-Union Saint Gilloise, probabili formazioni e dove vederla

Fenerbahce-Union Saint Gilloise, lo Special One torna in Europa

Re dei titoli vinti, lo Special One dopo l’uscita in Champions League, vuole giocarsi le sue carte in Europa League nonostante la squadra turca non sia una delle più accreditate del torneo. Josè Mourinho conferma il suo 4-2-3-1 con Under, Saint-Maximin ed Edin Dzeko unica punta. La gara di domani andrà in onda su Sky Sport.

Fenerbahce-Union Saint Gilloise, le probabili formazioni:

Fenerbahçe (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Dijku, Kadioglu, Muldur; Kahveci, Yuksek; Under, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. All: Mourinho.

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Mac Allister, Leysen, Machida; Sadiki, Puertas, Castro-Montes, Vanhoutte, Teklab; Ayensa, Rodriguez. All: Pocognoli.