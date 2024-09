Feyenoord-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

Il Feyenoord per il ritorno in Champions, il Bayer dopo l’annata da protagonista dello scorso anno, è questo il percorso delle due squadre, che sognano di fare bene anche in questa stagione. La gara in Olanda andrà in onda su Sky Sport.

Feyenoord-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zechiel, Q. Timber; Nieuwkoop, Nadje, Paixão; Giménez. Allenatore: Priske.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Allenatore: Alonso.