Figc, fissate le date del calciomercato e le promozioni dalla Serie C

FIGC Calciomercato Serie C, le decisioni del Consiglio Federale

Serie A, ma non solo. Il Consiglio federale ha fissato i paletti per la ripresa dell’attività dopo lo stop forzato a causa del coronavirus decretando i primi verdetti, in particolare quelli riguardanti la Serie C – che ripartirà dai playoff e playout – e gettando le basi per la prossima stagione. Monza, Reggina e Vicenza fanno festa ‘a tavolino’ in un insolito lunedì di giugno che rispedisce le capolista dei tre gironi di Serie C in Serie B, mentre le donne alzano bandiera bianca: stagione definitivamente annullata, scudetto non assegnato e Fiorentina in Champions grazie all’algoritmo.

FIGC Calciomercato Serie C, le regole

SERIE C – La Figc ha dichiarato chiusa la stagione regolare. Definita la formula di playoff (coinvolte 27 squadre, dalle seconda alla decima di ogni girone) da cui uscirà la quarta promossa in Serie B, e playout (tra le squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone) per stabilire le ultime sei retrocesse. La Lega Pro ripartirà il 27 giugno con la finale in gara unica di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23. Sempre il 27 giugno si disputeranno le gare di andata dei playout, mentre le partite di ritorno sono in programma il 30 giugno. Per quello che riguarda i playoff, invece, avranno inizio il 1° luglio e si terminerà il 22 luglio con la finale. Già certe della promozione Monza, Reggina e Vicenza, che erano in testa al momento dello stop. Retrocedono in Serie D invece le ultime classificate per ogni girone: Gozzano, Rimini e Rieti. Torna tra i professionisti il Palermo.

Figc, le date del calciomercato

CALCIOMERCATO – La Federcalcio ha fissato anche le date per il calciomercato, che si svolgerà dal 1 settembre al 5 ottobre, in vista della nuova stagione (sessione estiva) e dal 4 al 31 gennaio (finestra invernale). Per quanto riguarda i nuovi acquisti già ufficializzati dalle società, questi potranno essere utilizzati solo nella prossima stagione: la federazione infatti ha stabilito che le squadre quest’estate potranno impiegare esclusivamente i tesserati alla data dell’11 giugno 2020