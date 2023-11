Fiorentina Bologna, risultato, tabellino e highlights del match

La Fiorentina, reduce dalle fatiche e dalla vittoria in Conference League, riesce ad invertire la rotta in campionato, superando il Bologna di Thiago Motta in una gara d’alta classifica alla 12esima di Serie A, dopo quattro turni senza successi.

I viola si impongono 2-1 in una gara molto tirata, rifilando ai rossoblu la prima sconfitta da fine agosto, con il Milan, da allora erano arrivati quattro vittorie e sei pareggi. Con questi tre punti la squadra di Italiano si porta in quinta posizione a 20 punti, con l’Atalanta, a -1 dal Napoli, superando proprio il Bologna che resta fermo a 18 punti.

Il tabellino

FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Parisi F. (dal 1′ st Ranieri L.), Milenkovic N., Martinez Quarta L., Biraghi C., Arthur Melo, Duncan A., Gonzalez N., Bonaventura G., Kouame C., Nzola M. (dal 1′ st Ikone J.). A disposizione: Barak A., Brekalo J., Christensen O. (Portiere), Comuzzo P., Infantino G., Lopez M., Mandragora R., Martinelli T. (Portiere), Mina Y., Pierozzi N., Sottil R. Allenatore: Italiano V..

BOLOGNA: Skorupski L. (Portiere), Posch S., Beukema S., Calafiori R., Kristiansen V., Freuler R. (dal 25′ st Moro N.), Aebischer M., Orsolini R., Ferguson L., Saelemaekers A., Zirkzee J.. A disposizione: Bagnolini N. (Portiere), Bonifazi K., Corazza T., De Silvestri L., Fabbian G., Lucumi J., Lykogiannis C., Ndoye D., Ravaglia F. (Portiere), Urbanski K., van Hooijdonk S. Allenatore: Motta T..

Reti: al 17′ pt Bonaventura G. (Fiorentina) , al 3′ st Gonzalez N. (Fiorentina) al 33′ pt Zirkzee J. (Bologna) .

Ammonizioni: al 45’+2 pt Bonaventura G. (Fiorentina) al 36′ pt Saelemaekers A. (Bologna), al 40′ pt Motta T. (Bologna), al 45’+2 pt Aebischer M. (Bologna).

FIORENTINA BOLOGNA HIGHLIGHTS