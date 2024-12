Fiorentina-Cagliari, le ultimissime sulle formazioni

Sfida delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari. Viola con Kean terminale offensivo, sostenuto da Colpani, Beltran e Sottil sulla trequarti campo. Diga di mediana Adli e Cataldi. Il Cagliari on Marin e Makoumbou in mezzo al campo. In avanti Piccoli, con Zortea, Viola e Luvumbo alle proprie spalle.

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola