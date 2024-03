Fiorentina: il dopo Italiano potrebbe essere rappresentato da Aquilani

Vincenzo Italiano, a meno di clamorose sorpresa è destinato a lasciare la panchina della Fiorentina a fine stagione, per probabilmente andare a sedersi su quella del Napoli. Ma prima di lasciare Firenze, Italiano e la squadra vogliono portare a casa un trofeo, Coppa Italia o Conference League da dedicare al compianto Joe Barone, scomparso pochi giorni fa tragicamente.

IL SUCCESSORE DI ITALIANO

La nuova stagione per la Fiorentina potrebbe aprirsi con una sorpresa, Pradè e Commisso sono ancora molto legati ad Aquilani, attualmente sulla panchina del Pisa, e lo vorrebbero riportare nel capoluogo toscano. Aquilani alla Fiorentina primavera ha lasciato un buon ricordo, ed il gioco dell’ex giocatore della Roma è molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Ricordiamo che Alberto Aquilani è legato da un contratto biennale al Pisa, ed al momento la dirigenza nerazzurra non ha nessuna intenzione di privarsene.