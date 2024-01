Fiorentina-Inter, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il prossimo match di Serie A tra la Fiorentina e l’Inter, previsto per la serata di domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, si prospetta come un appuntamento fondamentale per entrambe le formazioni. La Fiorentina arriva a questa partita con la speranza di invertire la tendenza di una serie di risultati recentemente non ottimali. Dopo una sconfitta nella Supercoppa Italiana contro il Napoli e una serie di prestazioni in campionato non all’altezza delle aspettative, la squadra di Vincenzo Italiano è desiderosa di sfruttare il proprio terreno di gioco, dove ha mantenuto una striscia di otto partite senza sconfitte. Dall’altro lato, l’Inter, attualmente in corsa per il titolo, è in un momento di forma eccellente. La squadra di Simone Inzaghi ha subito una sola sconfitta nelle ultime 22 partite in tutte le competizioni e ha dimostrato una notevole forza sia in casa che in trasferta.