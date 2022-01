Fiorentina Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Comincia il 2022 per Torino e Fiorentina, bloccate nel primo turno dell’anno solare dal Covid. E si affrontano due tra le squadre con forte identità e chiari principi di gioco. Ancora assente Belotti, il capocannoniere Vlahovic si troverà a sfidare dall’altra parte l’omologo Sanabria, ma soprattutto una difesa granata capace di mettere la museruola a diversi attaccanti in questa stagione.

Torino Fiorentina, le probabili formazioni

Torino(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez

Torino Fiorentina, i precedenti

In 72 precedenti a Torino, i granata hanno vinto in 39 occasioni con 20 pareggi e 13 vittorie viola. L’anno scorso terminò in pareggio, per 1-1, con le marcature di Belotti e Ribery che concluse una grande azione con Bonaventura. Da ricordare, invece, una larga vittoria a testa: nella stagione 15/16 il Torino si impose per 3-1 con i gol di Moretti, Quagliarella e Baselli, mentre la Fiorentina calò addirittura un poker nella stagione 08/09 firmato dalle reti di Gilardino (doppietta), Mutu e Kuzmanovic.

Torino Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 14:30, sarà visibile su DAZN