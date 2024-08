Formazioni Serie A, le probabili della 1ª giornata

Si avvicina l’avvio della Serie A, termina, dunque, il periodo dei test. Giunge il momento di fare sul serio. Si apre con la sfida tra il Genoa e campioni d’Italia in carica dell’Inter. Esordio a Verona per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Roma di De Rossi ospite a Cagliari. Atalanta di Gasperini, reduce dalla sconfitta in Supercoppa Europea, riparte dal Via del Mare di Lecce. Impegno interno per la prima di Thiago Motta sulla panchina della Juventus contro il Como di Fabregas. Il Milan di Fonseca attende il Torino.

Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Parma-Fiorentina

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Osorio, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Nico Gonzalez; Kean. All. Palladino.

Empoli-Monza

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli, Walukiewicz, Viti; Gyasi, Fazzini, Haas, Pezzella; Zurkowski, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leão; Morata. All. Fonseca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Vanoli.

Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Samardzic, Thauvin; Lucca. All. Runjaic.

Verona-Napoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Makoumbou, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All. De Rossi.

Lazio-Venezia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Duncan, Sagrado; Pierini, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco.

Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

COMO (4-2-3-1): Audero; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.