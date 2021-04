Formula 1, Leclerc: “Voglio riportate la Ferrari a vincere”

Il pilota della Rossa ha lasciato un’intervista ai microfoni di motorsport.com. Ecco le sue dichiarazioni

Charles Leclerc è pronto e scalpita per riportare la Ferrari in alto. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di motosport.com ha parlato dei suoi obiettivi e di quelli legati alla Ferrari. Le sue parole: “Il mio momento più bello è sicuramente Monza 2019″. Il monegasco ha aggiunto: “Quell’anno, però, comprende anche il momento più brutto, ovvero Monte-Carlo. Non sono andato in Q2 e la domenica mi sono ritirato. Le scelte in F1 sono importanti e infatti quelle fatte fuori dalla pista condizionano comunque la carriera”.

Leclerc ha poi affermato: “Personalmente sono estremamente orgoglioso di guidare per la Ferrari”. Ha concluso dicendo: “E’ sempre stato il mio sogno e voglio riportare la squadra a vincere. Le decisioni sono importanti, ma voglio solo una cosa: riportare la Scuderia in alto e so che c’è il potenziale per farlo. Siamo tutti pronti per questo percorso”