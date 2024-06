Francia-Belgio, probabili formazioni e dove vederla

È sicuramente la sfida più affascinante degli ottavi di finale ma anche quella che vede di fronte due Nazionali in grande difficoltà dove non si respira un ambiente sereno. La Francia ha vinto le ultime quattro gare contro il Belgio tra Mondiali e Europei segnando 13 gol e subendone 3. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo lunedì 1 luglio alle ore 18.

Probabili formazioni Francia-Belgio

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembélé, Mbappe, Thuram. Ct. Deschamps

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukebakio. Ct. Tedesco