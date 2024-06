Francia-Polonia, probabili formazioni e dove vederla

La Francia è obbligata a vincere se non vuole correre brutti rischi agli ottavi. Incontrerà una Polonia già fuori dai giochi ma che potrebbe utilizzare l’orgoglio e il cuore come arma fatale per battere i Blues. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo martedì 25 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Francia-Polonia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundè, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Thuram. Ct. Deschamps

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. Ct. Probierz