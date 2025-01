Frattesi ancora in panchina. L’Inter fa muro, 45 milioni o non si muove

Inter, ancora panchina per Frattesi

Inter impegnata oggi col Bologna, in molti si attendevano una chance per Frattesi dal 1′, anche per blindare il calciatore ed sistemare il mal di pancia, invece si prospetta una nuova panchina. Il calciatore vorrebbe la cessione, con la Roma meta gradita. L’Inter fa muro, 45 milioni cash senza contropartite tecniche la richiesta della dirigenza nerazzurra comunicata al suo agente Beppe Riso. Una situazione da monitorare, Frattesi chiede spazio, sarà ancora in nerazzurro?