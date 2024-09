Frattesi: “Sulla Roma niente di vero, bravo De Rossi con Pisilli. Europeo colpa di Spalletti? Sono sempre a metà”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, è tornato a parlare dei rumors di mercato di quest’estate, ma anche dell’ultimo Europeo giocato con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Frattesi: “All’Inter per fare uno step in avanti”

Accostamento alla Roma? “No. Ero divertito per le voci, ma non c’era niente. Con i giovani bisogna essere la pazienza anche nei top team anche se non è facile. Ma ho visto che De Rossi ha fatto giocare Pisilli e spero si vada in questa direzione. Magari farlo esordire subito poi potrà magari crescere”.

Aspettative con l’Inter? “Dare di più sempre perché si può sempre migliorare, bisognerà fare uno step in avanti. I competitors non sono niente male, quindi devo sudare per salire in alto nelle gerarchie. Olimpiadi? Mi sono appassionato della Pallavolo femminile”.

Spalletti si è assunto le responsabilità del fallimento agli Europei, ma per Frattesi: “le colpe sono sempre metà perché poi siamo noi che andiamo in campo. Se i giocatori fanno male è colpa loro, l’ho sempre pensato anche in altri tipi di situazioni. Al mister fa onore questa cosa, ma abbiamo sbagliato tutti quanti a metà. Abbiamo capito quel che abbiamo sbagliato, bisogna ripartire perché è stata una bella botta sia per noi che per tutto il popolo azzurro. È stata una macchia pesante”.

La sfida contro la Francia di Thuram?

“Grande persona e grande giocatore, sempre sorridente. Spero che dopo la partita sorrida meno”.