Verso Francia-Italia: Spalletti ridisegna il centrocampo | Ricci verso la titolarità, torna Tonali

Prove generali per Spalletti a Coverciano. Confermata la difesa a 3, occhio a Ricci per il centrocampo insieme al ritorno di Tonali. Ballottaggio Retegui-Kean.

Spalletti studia l’Italia “anti-Francia” e le novità principali riguardano il centrocampo. Il Commissario Tecnico ha infatti provato nella zona centrale il tandem Ricci-Frattesi-Tonali, anche se resta qualche dubbio su chi di loro tre possa andare ad agire da regista davanti alla difesa, perché i tre si sono imposti con le proprie squadre di club nel ruolo di mezzali. Tonali sembra il più indiziato per ricoprire quel ruolo, anche considerando lo stato di forma forse non al pari dei suoi compagni: il frangiflutti davanti alla difesa corre sicuramente meno delle mezze ali e ha una porzione di campo da coprire più limitata.

Spalletti conferma la difesa a 3 | In avanti spazio a Retegui e Raspadori

Il commissario tecnico sta portando avanti il lavoro impostando la squadra cn la difesa a 3, come da lui stesso confessato in conferenza stampa a inizio raduno: “Ora questo dubbio voglio toglierlo: giocheremo sempre 3-5-2 o 3-4-2-1. Ora se fate il giochino dei doppi ruoli diventa facile partendo dal 3-5-2 o dal 3-5-1-1 o dal 3-4-2-1”. Al momento la formazione dei giocatori provati come titolari è disegnata con un 3-5-2 e le sorprese non mancano, soprattutto a centrocampo. Questo l’undici provato da Spalletti: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ballottaggio Retegui-Kean da monitorare, occhio anche a Zaccagni.