Frosinone-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Il sogno Champions è sempre più vicino per il Bologna che sta facendo una stagione straordinaria con Thiago Motta in panchina. I felsinei hanno ottenuto 8 vittorie e una sconfitta nelle ultime 9 partite mentre il Frosinone ha totalizzato solo due punti nelle ultime 8, nessuno ha fatto peggio dei ciociari nello stesso lasso di tempo. Il match sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme DAZN, Now TV e Skygo domenica 7 aprile alle ore 12:30.

Probabili formazioni Frosinone-Bologna

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Barrenechea, Brescianini, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta