Frosinone-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone e Cagliari si sfidano in una gara al cardiopalma, in palio punti salvezza pesantissimi. I padroni di casa si affidano in attacco alla stella Soulè, Ranieri punta forte su Pavoletti e Petagna, bomber di razza.

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Bonifazi, Lusuardi; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Harroui.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti.

Frosinone-Cagliari è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.