Frosinone-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Pochi dubbi di formazione per Di Francesco, l’unico riguarda il ballottaggio Oyono-Lirola sulla fascia, con il primo che dovrebbe avere la meglio sullo spagnolo. In difesa dentro Okoli con Romagnoli. Centrocampo affidato alla coppia Barrenechea–Mazzitelli, dietro a Soulé, Garritano e Reiner sulla trequarti. In avanti, l’unica punta, Cheddira. Andreazzoli confida nel rientro di Baldanzi, accanto a Caputo e Cambiaghi nel tridente offensivo. In mezzo al campo Marin, Grassi e Fazzini. Difesa a quattro con Luperto e Ismajili centrali, Ebuehi e Cacace sulle fasce.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Garritano, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco.