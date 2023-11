Il Frosinone ospita l’Empoli allo Stirpe, questo pomeriggio alle 18.30. Due le sconfitte consecutive per i ciociari, l’ultima subita nei minuti finali contro il Cagliari, pronti a riprendere l’ottima condizione vista in questa prima parte di campionato. Dall’altra parte, l’Empoli, penultimo, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta. L’ultimo precedente in A, in casa del Frosinone, risalente alla stagione 2018/2019, è terminato 3-3. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Garritano, Reinier, Soulé; Cheddira. All. Di Francesco.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli.