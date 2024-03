Frosinone-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Al Benito Stirpe di Frosinone il secondo match del pomeriggio è quello fra il Frosinone e il Lecce.

Dopo un buon inizio gli uomini di Di Francesco, hanno abbassato il ritmo e ora si trovano soltanto a +3 dalla zona retrocessione. Nelle ultime quattro partite i ciociari hanno ottenuto soltanto un punto.

Anche per il Lecce di D’Aversa non è un bel momento, i giallorossi infatti sono a 24 punti, nelle ultime quattro hanno ottenuto soltanto una vittoria contro la Fiorentina.

L’unico precedente in Serie A fra le due squadre è quello della gara di andata finito 2-1 per i pugliesi. La partita con fischio d’inizio alle 15.00 sarà in esclusiva su DAZN.

Frosinone-Lecce, probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, S. Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All: Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All: Baroni