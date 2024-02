Frosinone-Milan, novità Seck per Di Francesco. Pioli conferma Gabbia

In campo per la 23esima giornata di Serie A al Benito Stirpe di Frosinone, si sfidano Frosinone-Milan due squadre che cercano risultati importanti per la classifica: Frusinati per la salvezza, rossoneri per consolidare il terzo posto.

Frosinone-Milan, le scelte di Di Francesco e Pioli

Formazioni Ufficiali:

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Seck. All: Di Francesco.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.