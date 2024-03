Galeone scommette: “Ad Allegri serviva Milinkovic-Savic. Bene Felipe Anderson ma per lo scudetto prenderei altro”

Intervenuto a “Tuttosport”, Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico di Allegri, ha detto la sua in merito alla Juventus: “Max non ha molta qualità tecnica a disposizione per sviluppare un certo tipo di gioco. Ha giocatori di forza e potenza come Chiesa, quando sta bene, e Kostic. Sugli esterni non ha gente che salti l’uomo facilmente e dotati di grande dribbling per creare superiorità numerica. In mezzo gli manca un totem. In passato l’ho martellato di prendere Milinkovic Savic e Berardi, perché gli servivano giocatori del genere. Per la Juve sarebbero perfetti Gnaby(Bayern) o Saka (Arsenal), ma costano…”.

Galeone: “Alla Juventus mancano 4 acquisti”

Si parla di Felipe Anderson.

“Un buon giocatore, gli farebbe comodo anche se ha già 30 anni. Magari si può trovare qualcuno di più giovane in giro per l’Europa”.

Cosa manca alla Juve per lottare per lo scudetto?

“Devono tenere Rabiot e aggiungere almeno 4 giocatori di quelli bravi per avvicinarsi all’Inter. Manca chi tira e segna da fuori area. Un difensore forte, un centrocampista con gol e assist nei piedi, un paio d’esterni che saltino l’uomo. Solo così potrà far giocare la squadra più offensiva e portare tanti palloni in area a Vlahovic, che alla lunga la butta dentro anche se con Inter e Napoli si è mangiato qualche gol”.