Galliani: “Difficile che Szczesny venga al Monza. E’ arrivata qualche telefonata per Colpani”

Intervenuto ad un evento a Milano della Motorola, l’ex dirigente del Milan e ora al Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare di mercato.

Galliani: “Non abbiamo mai pensato ad Audero”

Audero è un’ipotesi per la porta?

“Non abbiamo mai pensato ad Audero. Abbiamo Cragno, Sorrentino e Mazza, nessuno dice che debba arrivare un fenomeno in porta. Poi si vedrà”.

Szczesny quanto aiuterebbe il Monza a crescere ancora di più?

“Certamente lo farebbe crescere, ma non deve suonare come sfiducia nei confronti di Cragno. Il polacco è un grande campione, ma è difficile che il Monza possa prendere un titolarissimo della Juventus”.

Di Gregorio cosa potrà dare alla Juve?

“Non lo dico io ma le statistiche: è stato il miglior portiere della Serie A, quindi la Juventus ha preso il miglior portiere della Serie A. Tutto nasce a gennaio o febbraio, ho visto la chiamata di Giuntoli e mi ha detto che Di Gregorio era suo e poi avremmo parlato di soldi. Così è stato”.

Sono arrivate telefonate per Colpani?

“Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico”.