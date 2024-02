Genoa-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Fuori per squalifica De Winter, Gilardino sceglie Vogliacco con Bani e Vasquez in difesa. In mezzo al campo Badelj, Malinovskyi e Frendrup, sostenuti da Sabelli e Spence sulle fasce. In avanti Gudmundsson alle spalle di Retegui.

Nei bergamaschi torna disponibile Koopmeiners, dopo l’infortunio, pronto dal 1′ accanto a De Roon a centro campo, con Holm e Ruggeri sugli esterni. Difesa affidata a Kolasinac, Djimsiti e Scalvini. In avanti De Ketelaere dietro a Scamacca.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta:

GENOA (3-5-2): Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.