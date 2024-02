Atalanta, Gasperini: “Muriel nella storia del club. La squadra è in continua crescita”

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato soprattutto di Luis Muriel, a Bergamo dal 2019. L’attaccante colombiano è in procinto di lasciare l’Italia per andare a giocare in MLS a Orlando, dopo grandi stagioni con la maglia della Dea. Così ne parla l’allenatore: “Molti dicono che l’Atalanta non ha vinto niente, ma quando resti nella memoria dei tifosi diventi quasi immortale. Rimarrà sempre il ricordo di Muriel e di questi anni. Il gol col Milan vale più dei trofei“. Luis Muriel ha giocato 184 partite con la maglia nerazzurra, condite da 68 gol e 28 assist.

Gasperini: “Tutta la squadra è cresciuta, non solo De Ketelaere”

Sulle similitudini con la prima Atalanta che si qualificò per la Champions (2018/2019) dice: “Sono due squadre diverse, ma entrambe arrivano al risultato grazie al gioco. Quando una squadra è in grado di far gol vince le partite. Ad ogni modo hanno caratteristiche differenti“. Invece sul momento positivo della Dea dichiara: “Siamo cresciuti sull’autostima e sulla considerazione, oltre che sulla fiducia. Siamo migliorati nella realizzazione dei gol, e sappiamo tenere il campo. Non solo De Ketelaere ha alzato il livello, anche Miranchuk, Scalvini, Carnesecchi e molti altri.”