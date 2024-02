Inter, si torna prepotentemente su Muriel | Pronta la coppia con Taremi?

Matteo Moretto torna a parlare del mercato dell’Inter visto che a fine anno l’Inter potrebbe rivoluzionare la rosa a cominciare dall’attacco.

Taremi e Muriel: Inzaghi prepara le alternative

Questo il punto fatto sul mercato dei nerazzurri: “Muriel, che il prossimo 16 aprile festeggerà il suo 33esimo compleanno, è sceso in campo 24 volte nel corso di questa stagione ma lo ha fatto solamente 5 volte da titolare pur vantando un bottino di 6 reti, spesso decisive. Con la recente esplosione a livello di rendimento di Charles de Ketelaere, le buone indicazioni di Miranchuk, il ritorno di Gianluca Scamacca e il rientro previsto per le prossime settimane sia di El Bilal Touré (che ha definitivamente superato i postumi del grave infortunio muscolare di settembre) e di Ademola Lookman – impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria – gli spazi sono destinati a chiudersi in maniera definitiva per il classe ‘91. Nelle ultime tre partite di campionato, contro Roma, Frosinone e Udinese, Muriel ha collezionato la miseria di 30 minuti complessivi e potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare aria con 6 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto”.

“Il nome dell’ex attaccante di Udinese, Lecce, Sampdoria e Fiorentina è uno di quelli accostati all’Inter nelle ultime settimane, sia per questa finestra di mercato nel caso in cui Alexis Sanchez avesse accettato le proposte giunte dall’Arabia Saudita ed in particolare dall’Al-Ittihad allenato da Marcelo Gallardo, sia per quella della prossima estate, quando Marotta e Ausilio potrebbero considerare l’ingaggio di un altro parametro zero insieme a Mehdi Taremi (sempre con la contestuale uscita del Nino Maravilla, in scadenza a giugno) per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una batteria di alternative all’altezza dei titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tra le idee dell’Inter e la realtà si è inserito Orlando City, che ha presentato una prima proposta ufficiale all’Atalanta e attende una risposta”, si legge.