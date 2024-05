Genoa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Il Bologna sta festeggiando da settimane l’accesso in Champions League, un traguardo storico per il club felsineo. Domani, però, sarà anche l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina rossoblu come ha fatto sapere la società tramite un comunicato nella giornata di oggi. Il Genoa ha perso solo una volta nelle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (4V, 4N). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN venerdì 24 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Castro. All. Thiago Motta