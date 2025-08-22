Genoa-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Prima di campionato al Luigi Ferraris di Genova. I rossoblù affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco. Entrambi i club hanno superato il Primo Turno di Coppa Italia, vincendo rispettivamente contro Vicenza e Juve Stabia. Nella passata stagione, nella gara in casa dei liguri, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio per 2-1, guidati da un ispiratissimo Miretti, autore di una grande doppietta. La sfida, in programma sabato alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Genoa-Lecce, probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Martin, Vasquez, Østigård, Norton-Cuffy; Frendrup, Masini; Grønbæk, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.