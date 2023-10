Possibile turn over offensivo per Pioli: Okafor dovrebbe avere la meglio su Giroud, destinato al turno di riposo, ma attenzione alla sorpresa Jovic dal 1′. Ancora ballottaggio sulle fasce Chukwueze-Pulisic e Leao-Okafor, qualora dovesse preferito il serbo come punta. Cambi anche a centrocampo, torna Reijnders titolare con Musah e Adli. Gilardino lancia Gudmundsson in avanti, ma resta da monitorare la situazione di Retegui, il quale avrebbe accusato un fastidio al ginocchio nei giorni scorsi che potrebbe portarlo ad iniziare il match dalla panchina. Verso la titolarità l’ex di gara, Junior Messias.

Le probabili formazioni:

GENOA (4-4-1-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Messias, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Jovic. All. Pioli.