Milan, parole d’amore da parte di Balotelli: “Firmerei per i rossoneri, hanno un progetto importante”

Nelle ultime settimane Mario Balotelli è scatenato con le dichiarazioni. Dopo aver criticato la rosa della Roma e elogiato quella della Juventus, ora ha ribadito il suo amore per una squadra di A. Attualmente in forza all’Adana Demispor, club turco, l’attaccante ha proferito parole d’amore per il suo ex club, il Milan, esaltando soprattutto la programmazione della dirigenza rossonera.

Balotelli: “Tutti sanno del mio affetto per il Milan” “Tutti sanno del mio affetto per il Milan, ma sono diventato un calciatore importante all’Inter e ho amore anche per quei colori. Se mi dovessero dire quale squadra scegliere tra Milan, Inter e Juve io andrei dai rossoneri. Il progetto del Milan secondo me è più forte e futuribile di tutti in Serie A“.