Super Mario Balotelli, torna a parlare di Serie A e ci dice le sue opinioni su quello che è stato l’inizio complicato della Lazio. Come riportato da lalaziosiamonoi.it l’attaccante italiano è intervenuto a Tvplay, nello specifico nella trasmissione Vox to box. L’opinione dell’ex bomber azzurro.

Balotelli: “Troppo presto per parlare di crisi”

“Sì, la Roma dovrebbe lottare per andare in Champions, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto”.