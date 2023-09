Balotelli esalta la Juve: “Solo un giocatore della Roma giocherebbe nei bianconeri”

L'ex giocatore di Inter e Milan si è espresso in maniera positiva sulla Juventus

Nel corso della sua intervista a TvPlay, Mario Balotelli ha parlato anche della lotta scudetto. “La Roma deve lottare per il quarto posto? Sì, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto”, questo il suo commento sulle squadre che lottano per la vittoria finale.

Conte al posto di Mourinho?

“Non so, è un tipo di domanda a cui non riesco a rispondere”.

La Roma è più forte della Juve?

“Tra i giocatori della Roma solo uno giocherebbe nei bianconeri, Lukaku”.

Mourinho?

“Dico sinceramente, alcune volte dovrebbe prendersi delle responsabilità da uomo. Come si prende gli elogi, è giusto anche prendersi le responsabilità”.