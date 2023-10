4-2-3-1 per ten Hag, chiamato a riscattare le sconfitte contro Crystal Palace a Galatasaray. Il tecnico olandese sceglie Onana tra i pali; Varane, Lindelof al centro della difesa, supportati da Dalot e Amrabat sulle corsie laterali; in mezzo al campo Casemiro e Mount dietro ad Antony, Fernandes e Rashford; in attacco l’unica punta, l’ex atalantino, Hojlund.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat; Casemiro, Mount; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, Hickey; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Maupay, Wissa. All. Frank.