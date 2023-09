Biasin fa un bilancio sull’Inter: “Pavard un campione, Carlos Augusto sta crescendo. E su Onana..”

Intervenuto a Tutti Convocati, Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, ha fatto il punto di mercato sui nerazzurri dopo il pareggio contro la Real Sociedad.

Biasin: “Asllani andava cambiato in Champions”

Queste le sue parole: “A Onana si vuole bene, è stato un anno molto bello, vederlo ieri lì soffrire che chiede scusa, coi tifosi del Manchester che lo stanno massacrando. mi spiace”.

Sulla sfida di mercoledì: “Un cambio andava fatto, quello di Asllani. Pavard è campione del mondo, non vedo problema, Augusto in crescendo. Unico non all’altezza è stato Arnautovic. Inzaghi non può mortificare i nuovi mettendoli tutti da parte, allora gli ha dato un’occasione in Champions”