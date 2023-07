Calciomercato Milan, Biasin scommette sui rossoneri | Ecco perchè

Intervenuto a Radio 24 nella trasmissione “Tutti Convocati”, Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, si è espresso sul mercato del Milan, che ad oggi ha chiuso numerosi acquisti, con molti che la classificano davanti all’Inter, considerate anche le assenze di Lukaku e Onana, con Marotta e Ausilio però che stanno già lavorando per colmare le diverse lacune avute in queste ultime settimane. Per il Milan potrebbe non essere finita qui perchè i rossoneri sono ad un passo dal chiudere l’acquisto di Musah dal Valencia.

Calciomercato Milan, Biasin: “I rossoneri hanno allungato la rosa”

“Rispetto alle intenzioni, il Milan mi sembra molto coerente, sta facendo vero player trading. I rossoneri hanno comprato 7 giocatori nuovi fino ad ora, cercando di allungare la rosa oltre ai 12-13 giocatori. Sicuramente è una rosa più completa, vedremo se più forte”. Queste le parole del noto giornalista.