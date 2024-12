Genoa-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Antonio Conte, che dovrà fare di Buongiorno infortunato, lancia Juan Jesus, accanto a Rrahmani, al centro della difesa. A centrocampo confermati Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka. In avanti Politano e Neres sulle fasce con Lukaku al centro. Tridente anche per i rossoblù. Ancora conferma per Miretti nel reparto offensivo. A centrocampo Badelj coadiuvato da Thorsby e Frendrup.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.